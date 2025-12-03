Política

Se aprobó UTE Premia: cómo acceder a los descuentos en diciembre y qué alcance tendrá

El directorio de UTE aprobó este miércoles el plan UTE Premia, un beneficio que se otorga tanto a clientes residenciales como no residenciales durante diciembre.

Según informó el ente, aquellos que tengan contratado tarifas residenciales doble y triple horario, además de residencial simple –con una potencia contratada menor o igual 4,6 kW– se les otorgará una bonificación del 100% del cargo fijo y la potencia que hayan contratado.

En caso de tener un plan contratado con una potencia que supere los 4,6 kW se les quitará el 100% del cargo fijo.

Las casas que tengan el plan de consumo básico residencial tendrán un beneficio del 75% y los medianos consumidores el 75% del cargo fijo.

Se espera que el beneficio alcance a 695.959 clientes. Para poder recibir el beneficio, se debe haber abonado todos los pagos desde octubre de 2024 a setiembre de 2025.

