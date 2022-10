Turismo aclara exposición de “pasaportes” uruguayos de cartón en ferias internacionales

En las redes sociales comenzó a circular una imagen de “pasaportes” uruguayos que fueron expuestos durante una feria de Turismo y un puñado de internautas la utilizaron para generar noticias falsas y otros para hacer críticas al respecto. Por ejemplo, Gonzalo Reboledo, delegado por Uruguay en la Comisión Asesora del Río de Plata, criticó la utilización de estos cartones como pasaportes en el marco del caso de Alejandro Astesiano, excustodio presidencial.

Montevideo Portal dialogó con el ministro de Turismo interino, Remo Monzeglio, quien aclaró que esos documentos obviamente no son oficiales, sino que se trata de una iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural para generar descuentos en las visitas a las estancias turísticas.

“Si vos vas a cuatro estancias de turismo te van haciendo 20% de descuento en cada una y al final tiene viene una gratis. Es un cartón de papel reciclado, una promoción de turismo rural, no puedo creer que puede haber gente tan mal intencionada que juegue con esas cosas”, comentó, y agregó que se enteró de la polémica generada por un tuit del director de Turismo de Montevideo, Fernando Amado.

“Fernando es un tipo con el cual trabajamos muy a gusto y apenas vi su publicación concordé con él. El tema del turismo lo estamos trabajando todos a full y en todos los departamentos”, añadió el jerarca.

Monzeglio informó que la promoción fue presentada en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (Argentina) y que también se había presentado anteriormente en una realizada en Porto Alegre (Brasil). El subsecretario titular de la cartera reconoció que le sorprende que “una cosa tan burda genera algún tipo de polémica”.

Fernando Amado, en tanto, hizo publicaciones en todas sus redes sociales, resaltó un “meme” que circulaba y manifestó que es “bastante obsceno”. “Es obvio [que] es falso. Seamos responsables. Usar estas cosas es veneno para la democracia”, indicó.

