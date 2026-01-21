Internacionales

Trump anunció un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y retira amenaza de aranceles

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”, y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1° de febrero contra ocho países europeos.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció asimismo “conversaciones adicionales” sobre el sistema de defensa antimisiles Golden Dome en lo que respecta a Groenlandia y añadió que se facilitará más información a medida que avancen las conversaciones.

“Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, señaló.

Explicó que, “sobre la base de este entendimiento”, no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1° de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en esa isla ártica.

Precisó que el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el enviado especial Steve Witkoff, además de las personas que sean necesarias, “se encargarán de las negociaciones” y le “informarán directamente”.

Horas antes, Trump había dicho que Estados Unidos es “el único país capaz de proteger Groenlandia” en medio de las crecientes tensiones geopolíticas globales y llamó a abrir negociaciones con Dinamarca para adquirir el territorio.

“Debimos quedárnoslo tras la Segunda Guerra Mundial”, dijo Trump en su discurso, al lamentar que Estados Unidos devolviera Groenlandia a Dinamarca tras el conflicto bélico. “Son unos ingratos”, disparó, aunque aseguró que su propuesta es “con respeto” hacia el pueblo danés y sus líderes.

Una compra estratégica, según Trump

El mandatario, quien durante su presidencia ya había sugerido la adquisición de la isla —la mayor del mundo y de alto interés geopolítico por su ubicación estratégica en el Ártico—, descartó el uso de la fuerza para lograrlo, pero reafirmó su convicción de que Estados Unidos debe proteger, desarrollar y mejorar Groenlandia.

“Solo nosotros podemos proteger esta enorme masa de hielo, desarrollarla y hacerla segura para Europa y para nosotros”, sostuvo Trump, remarcando que su propuesta beneficiaría también a la seguridad de la OTAN.

