Tristeza: una oficial de policía se suicidó en el departamento de Canelones

Alexandra Luque, oficial de Policía que cumplía funciones en el departamento de Canelones, se quitó la vida en las últimas horas.

“Madre, esposa, compañera. Formó parte del equipo de Policía Científica de Canelones”, señaló en redes sociales el Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac), al que Luque estaba afiliada.

“Sabemos que ninguna palabra es consuelo suficiente. Desde aquí nos hemos puesto a completa disposición de la familia”, agregaron sus compañeros.

Se trata del segundo caso de suicidio en filas policiales en lo que va del año, luego de que el pasado 8 de febrero se quitara la vida un efectivo de la Guardia Republicana.

La alta tasa de suicidios entre los uniformados —quince casos el año pasado— preocupa a la corporación.

Por esa razón, dentro de las filas policiales se ha denominado al suicidio como una “pandemia silenciosa”.

Línea Vida: 0800 0767 *0767.

Línea de apoyo emocional: 0800 1920.

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulte.