Tristeza: exfutbolista murió en Salto luego de ser atacado por un enjambre de abejas

El departamento de Salto llora a estas horas la muerte de Juan Carlos Ibarburu, quien tuviera una destacada carrera en el fútbol salteño.

Según informara el medio local Laguardia Digital, Ibarburu tenía 63 años y era conocido como “El Correntino”. Ayer, el sexagenario se encontraba en su casa en el barrio Williams de la capital departamental, cuando fue atacado por los insectos.

Sufrió numerosas picaduras y fue trasladado con premura al Hospital de Agudos del Centro Médico de Salto, donde se lo internó de urgencia con un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos del personal médico, su reanimación resultó imposible.

Ibarburu tuvo una brillante carrera en el fútbol de Salto, especialmente en la década de los 80, cuando militó en los clubes Chaná, River Plate y La Cafetera. Más allá de su actuación deportiva, fue, durante años, funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones.