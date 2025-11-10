Locales

Enjambre: dos niños de 4 y 6 años y sus padres fueron internados por ataque de abejas

Una familia compuesta por cuatro personas sufrió un ataque de abejas el pasado domingo en el departamento de Cerro Largo.

Según informara la periodista arachana Silvia Techera, el hecho ocurrió durante la mañana en los alrededores de camino a Infiernillo, al sur de la ciudad de Melo.

Allí, una pareja adulta y sus hijos de 4 y 6 años fueron atacados por un enjambre de abejas y recibieron múltiples picaduras. Todos fueron asistidos en primera instancia por la Policía y luego trasladados de urgencia al hospital local.

De acuerdo con el citado reporte, al momento del arribo al centro de salud, la madre de los niños se encontraba inconsciente debido al gran número de picaduras que sufrió. Por fortuna, fue posible reanimarla.

Los cuatro afectados permanecen hospitalizados, pero sus vidas no corren peligro.