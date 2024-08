Tribunal de Apelaciones desestimó recurso de abogado del femicida de Valentina Cancela

Judiciales

Montevideo Portal

El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso de nulidad que presentó el abogado del adolescente que, en agosto del año pasado, asesinó a Valentina Cancela, su expareja, de 17 años.

En febrero de este año la Justicia lo condenó a 10 años de reclusión, la pena máxima por tratarse de un menor. En tal sentido, según informó la radio maldonadense FM Gente y confirmó Montevideo Portal con acceso a la sentencia judicial, la apelación presentada por el abogado del joven cuestionaba la decisión del juez.

Según se desprende del documento judicial, la apelación corresponde a un “incidente de nulidad” que, finalmente, el Tribunal de Apelaciones desestimó “por improcedente y extemporáneo”.

Dicho incidente hace referencia a que, durante la audiencia, Fiscalía solicitó que el femicida se retirara de la sala, a lo que el juez hizo lugar a pesar de que la defensa se opuso. Así, la defensa solicitó que se declare la nulidad de las declaraciones a las que el entonces acusado no estaba presente, pero se resolvió que “no se violentó ningún derecho del imputado”, por lo que el Tribunal confirmó “por unanimidad” la sentencia del juez.

Sobre el caso

El martes 15 de agosto Valentina Cancela concurrió al liceo de Punta del Este de 7:30 a 12:00, como era habitual. Después de clases, la adolescente tenía inglés, pero dijo a su profesora que se sentía mal y que no iba a ir, según el relato de su madre.

Cuando la mujer llegó a su casa pensó que era raro que su hija no estuviera. Pero también consideró que podría estar con alguna amiga, como lo hacía a veces. Sin embargo, a las 15:05, le escribió: “Valentina, ¿estás bien?”. No obtuvo respuesta. A las 15:30 insistió. Tampoco obtuvo respuesta. “En un momento sentí una presión muy fuerte en mi pecho, intuición de madre, [de que] algo anda mal: eso no falla”, expresó en rueda de prensa.

Sarmoria y la madrina de Valentina salieron a buscarla por la Península, pero no la encontraron. A “eso de las 18” hizo la denuncia en la comisaría; la joven estaba incomunicada desde las 14:55.

Esa misma noche, contó la madre, se desplegó el operativo policial.

La búsqueda

El Ministerio del Interior comenzó a buscar a la joven, se sumaron su familia y amigos. Según se informó, la última persona que la había visto fue su exnovio, también de 17 años. El joven, en ese entonces, había declarado que, después de su encuentro en la playa Brava, Valentina se fue por su cuenta.

Durante la tarde de este miércoles, tras las búsquedas del paradero de la víctima, la Prefectura encontró su mochila. Estaba enterrada a unos 15 o 20 centímetros de profundidad en la misma playa en la que se la vio por última vez.

El prefecto del puerto de Maldonado, Sebastián Sorribas, dijo a Telemundo que el bolso se encontró durante una detección combinada con perros rastreadores y drones. “Con apoyo del dron de la Policía se vio que había tierra removida y allí estaba la mochila enterrada”, expresó el funcionario.

Tras el hallazgo, el jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz, dijo en rueda de prensa: “Si la mochila hubiera aparecido entre las acacias, la historia es una, pero estaba enterrada, por lo que hubo que hacer un pozo y taparla. La mochila no estaba colgada de una acacia, estaba enterrada”.

Así, explicó que la búsqueda de Valentina iba a tener “dos líneas de acción”: la arena y el agua. “Si es el agua, necesitamos seis días como mínimo, porque recién dentro de seis días puede aparecer el cuerpo, a no ser que la tormenta prevista para el sábado sea fuerte y que lo traiga hacia la costa, pero puede aparecer en José Ignacio o en la costa de Rocha”, explicó el jerarca.

“Yo estaba esperanzado de que se había ido de acá. Pero cuando me enteré de que el dinero le daba para boletos locales, dije que de acá no se fue”, agregó.

Tiempo después, el jerarca del Ministerio del Interior dijo: “Lo único que queremos es encontrar el cuerpo; después de encontrar el cuerpo, ahí sí, investigaremos el homicidio”. En esa misma rueda de prensa, el jerarca policial descartó que se haya tratado de un suicidio.

Ya en horas de la tarde, el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, informó que la desaparición de la joven de 17 años pasó a investigarse bajo una “hipótesis de femicidio”. “Más allá de que había sido interrogado por la Policía, la Fiscalía solicitó la orden de detención que fue autorizada por una jueza y se produjo la detención”, comunicó.

La confesión

También, en la tarde de ese miércoles de agosto, se supo que el exnovio de Valentina fue detenido por la Policía y que su casa fue allanada. Horas más tarde, el joven confesó el crimen y, en compañía de la Policía y Fiscalía, se dirigió al lugar donde estaba el cuerpo de la joven.

La víctima fue encontrada sin vida sobre las 18:30, semienterrada en un médano de la playa Brava, según informó la Jefatura de Policía de Maldonado y también Fiscalía.

Denuncias previas

En medio de este caso, se supo también que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició un sumario contra una jueza por “posibles incumplimientos” en torno a la denuncia realizada a fines de junio por la madre de Valentina Cancela.

Según informó en su momento El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la SCJ, la institución definió indagar si existió por parte de Dina Salim, jueza letrada suplente del interior, “posibles incumplimientos” de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Nº 19.580) y la Acordada 8.071, que delinea ciertos “procesos de protección” en el marco de esa ley.

El 29 de junio de 2023, la madre de la víctima, Liliana Sarmoria, había acusado al exnovio de su hija por “agresiones físicas y verbales”. Según el comunicado policial de ese momento, la mujer expresó que, luego de una actuación policial anterior de febrero de este mismo año, ella “no era consciente de que aún se seguían viendo, ya que tenían prohibido el contacto”. También señaló que se presentó en un centro de salud luego de radicar la denuncia para “constatar lesiones de la menor y presentar certificado”.

Montevideo Portal