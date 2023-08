“Parece una película de terror”: el relato de la madre de Valentina Cancela

Locales

Liliana Sarmoria, madre de Valentina Cancela —la joven de 17 años que fue asesinada por su exnovio—, expresó este viernes que su familia ha vivido “días espantosos” con “muchas mezclas de emociones: desesperación, bronca, angustia, odio, querer hacer justicia por mano propia”.

En tal sentido, señaló que la Policía “no ha parado de investigar” y darles cada vez más información y datos precisos. “A medida que nos vamos enterando de todo esto, es espantoso; parece una película de terror”, aseguró en rueda de prensa, consignada por Subrayado.

“Ella era una adolescente con toda la vida por delante […] No era una chiquilina rebelde, no era una mala persona; al contrario, ella confiaba en esta persona que la encantó que fue su novio. Tuvieron una relación durante nueve meses, la encantó, la enamoró, no dudo que a su manera enfermiza él sentía lo mismo, pero sintió apropiación de ella”, declaró Sarmoria.

Respecto al exnovio de Valentina, señaló que “no mostró arrepentimiento” y confesó que no lo ha visto desde que ocurrió todo este caso. “No me lo puedo cruzar, no estoy lista”, reconoció.

“No tengo por qué estar viviendo esto. Una separación podés superar, que pierdas un ser querido por una enfermedad (como me pasó con mis padres) lo puedo superar, pero esto de mi hija no puedo. No tengo palabras de consuelo. Lo único que tengo que hacer es reunir fuerzas con la gente que me quiere”, comentó la madre de la víctima, según consignó Telemundo.

Finalmente, Sarmoria aseveró que este hecho se podría haber evitado. “Cuando una madre hace una denuncia y pide, por favor, tomemos más medidas, a través de una tobillera o lo que sea”, exclamó.

“Fue premeditado. Fue un femicidio. Él inclusive comenta que va a su casa y va a levantar un poster para darle, cuando lo que traía era la pala para enterrar a mi hija. Lo que pido es justicia”, sentenció.

