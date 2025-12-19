Política

Tres diputados quisieron devolver el set de parrilla que regaló el Parlamento; no pudieron

Montevideo Portal

Tres diputados de la oposición intentaron devolver el set de parrilla que les obsequió el Parlamento esta semana.

El pasado jueves, los legisladores recibieron una tabla de madera o bambú y un juego de cubiertos por parte de la Cámara de Representantes. Este detalle generó críticas en la opinión pública y también por parte de dirigentes políticos.

A través de un concurso, la Cámara baja adjudicó 600 sets de parrilla por un precio unitario de $ 793 (IVA incluido). Esto representa un monto total de hasta $ 475.800.

Así, según supo Montevideo Portal con base en fuentes legislativas, los diputados colorados Gabriel Gurméndez y Juan Martín Jorge, así como también el representante del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, tuvieron la iniciativa de devolver el obsequio.

Uno de ellos intentó realizar la devolución del set este viernes 19, pero la Cámara de Representantes no había coordinado los mecanismos para volver a recibir los regalos.

La iniciativa fue impulsada por Sotelo, quien convocó a distintos legisladores a sumarse a la propuesta. Los sets de los tres diputados serán donados al comunicador Orlando Petinatti, que se encargará de sortearlos entre la audiencia de su programa Malos pensamientos.

Montevideo Portal