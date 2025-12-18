Parlamento compró 600 sets de parrilla para regalar a diputados y empleados: cuánto costó

Locales

Montevideo Portal

La Cámara de Representantes adjudicó un concurso de precios para la compra de hasta 600 obsequios institucionales, que consisten en sets de parrilla compuestos por una tabla de madera o bambú y un juego de cubiertos. La resolución fue adoptada el 9 de diciembre de 2025, y quedó sujeta a la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas.

El llamado, identificado como concurso de precios Nº 17/2025, recibió ofertas de siete empresas. Sin embargo, la mayoría de las propuestas fueron descartadas por no cumplir con los requisitos considerados esenciales en el pliego de condiciones, como la falta de información sobre plazos de entrega, ausencia de formularios obligatorios, medidas incorrectas de las tablas o incumplimientos en las características de los cubiertos ofertados.

Tras el análisis técnico y administrativo, solo dos propuestas superaron todas las exigencias establecidas. Finalmente, la opción presentada por la empresa Lincoln’s (cuya razón social es Carlex S. A.) fue considerada la más conveniente, tanto por cumplir con las especificaciones del pliego como por ubicarse dentro de un rango de precios razonable en comparación con adquisiciones similares realizadas anteriormente.

La adjudicación se realizó por un precio unitario de $ 793, IVA incluido, lo que representa un monto total de hasta $ 475.800 por la compra de los 600 sets.

El procedimiento fue evaluado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la Cámara de Representantes, en cumplimiento de lo dispuesto por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). No se presentaron observaciones ni impugnaciones dentro de los plazos previstos.

La resolución dispone notificar a todas las empresas oferentes y establece que la adjudicación puede ser recurrida mediante recurso de revocación dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación. Asimismo, el acto será publicado en los portales oficiales de compras estatales y del Parlamento.

acta_1295396 by Montevideo Portal

Montevideo Portal