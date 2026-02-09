Política

El intendente de Paysandú fue diagnosticado con varicela al regresar de la gira por China

Montevideo Portal

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, fue diagnosticado con varicela luego de una evaluación médica realizada tras su arribo de la gira por China, de la que participó en la delegación oficial, informó la intendencia en un comunicado.

Según el mensaje, los primeros síntomas se manifestaron durante el viaje de regreso, pero el contagio se habría producido previo al inicio de la misión, el 29 de enero pasado.

El cuadro no reviste gravedad ni requiere internación.

En ese sentido, el intendente cumplirá un período de aislamiento preventivo en su casa, durante el cual continuará desempeñando sus funciones de manera remota, sin hacer uso de la licencia.

