Tras reunión en MTSS, trabajadores del transporte descartan realizar paro general

Locales

Montevideo Portal

Los trabajadores del transporte descartaron realizar un paro general luego de que hubiera avances en el diálogo entre Copsa y los empleados de la empresa, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal.

Andrés Martínez, de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC), dijo a Montevideo Portal que la empresa depositó el salario a los trabajadores, por lo que desde el sindicato resolvieron no responder con medidas gremiales. De todas formas, no se depositó aún el presentismo que los empleados reclaman, indicó Martínez.

Sin embargo, al ser consultado sobre si existe la posibilidad de que se tome alguna medida sindical —como un paro general—, el dirigente respondió que “no hay medidas sobre la mesa”.

Igualmente, señaló que el lunes habrá una reunión el próximo lunes con la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), y será este sindicato el que, en última instancia, resuelva cómo se actuará y si te tomará alguna medida al respecto.

Tal como informáramos el pasado jueves, el conflicto con la empresa surge a raíz del reclamo de los trabajadores por que se les pague el presentismo por cuatro días de paro. “[Copsa] no quiere pagar los costos de presentismo, pero cuando el paro está hecho por Unott no debe descontar el presentismo. Ahora la empresa no lo entiende así”, dijo en su momento Romina Mangino, secretaria general de Unott.

Montevideo Portal