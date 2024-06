Unott amenaza con paro general de transporte: “Se va a armar para la semana que viene”

Locales

Un grupo de empleados de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) se reunirá este viernes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con jerarcas del gobierno y de Copsa. Este encuentro se da porque la empresa “no le quiere pagar el presentismo” a sus trabajadores por cuatro días de paro, según dijo a Montevideo Portal Romina Mangino, secretaria general de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

“[Copsa] no quiere pagar los costos de presentismo, pero cuando el paro está hecho por Unott no debe descontar el presentismo. Ahora la empresa no lo entiende así”, argumentó la dirigente sindical.

Así, Mangino sostuvo que la fecha límite para el cobro es el próximo lunes 10 de junio, por lo que “tendrían que depositar mañana el dinero para cobrar el 10, todo junto”, es decir, tanto presentismo como los salarios.

Según precisó, al descontar los costos del presentismo por cuatro días de trabajo se trataría de unos $ 17.000 o $ 18.000 menos para los trabajadores de Copsa; “por eso el lío es tan grande”, indicó Mangino.

Así, a raíz de la reunión que se hará a las 11:00 de este viernes en el MTSS, “lo más probable es que se arme cocoa”, expresó la sindicalista de Unott. “Si [la empresa] llega a decir que no paga, se va a armar para la semana que viene”, detalló.

“Si no responden como tienen que responder los pagos, reanudamos el conflicto”, alertó Mangino. Consultada respecto a qué medidas implicaría esto, ratificó que se maneja la posibilidad de un paro general del transporte. “¿Sino dónde queda eso de que si parás por la Unott no te descuentan el presentismo? Sería muy grave”, calificó.

Al respecto, sostuvo que, si la reunión del viernes resulta infructífera, “el lunes tendremos algún comunicado de Unott arriba de la mesa”.

Los detalles del conflicto

Mangino compartió un fragmento del acta del Convenio de Salarios de 2022 en el que se enuncian los criterios para la pérdida de presentismo. “Las inasistencias injustificadas determinarán la pérdida progresiva del incentivo a razón del equivalente al 25% del beneficio correspondiente a la categoría por cada falta no justificada, concluyéndose que al registro de cuatro inasistencias como jornales por concepto de presentismo tenga el trabajador en ese momento, se perderá el derecho ese mes a la percepción del incentivo”, reza el documento.

En tal sentido, se establece que no se considera una inasistencia injustificada “exclusivamente las ausencias determinadas por” —entre otras cosas— la “realización de medidas gremiales dispuestas con carácter general por la Unott y el Pit-Cnt o por actividades sindicales”.

“¿Qué pasa? La empresa dice que, como Unott no paró, nos tiene que descontar el presentismo”, explicó Mangino, y añadió que tanto la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) como la Unott no entienden que esto sea así. “Ellos entienden que, si no para la Unott, a nosotros nos descuentan el presentismo porque piensan que el paro es por ATC, cosa que no es así, porque nosotros mismos mandamos el mail donde dice que el paro estaba avalado por Unott”, recalcó la sindicalista.

