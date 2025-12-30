Tras polémica por embajador en Etiopía, Cancillería busca secretarios con título terciario

Política

El Ministerio de Relaciones Exteriores abrió un llamado a concurso público y abierto de oposición y méritos para designar hasta nueve cargos de tercer secretario del servicio exterior.

El cargo es de diplomático grado uno y es presupuestado. El objetivo es el de “representar a la República y los intereses nacionales en el cumplimiento de sus funciones tanto en el ministerio como en las misiones en el exterior”, indican las bases del llamado.

Los funcionarios del Servicio Exterior desempeñarán funciones tanto en Montevideo como en el exterior del país “de acuerdo con los plazos que establece la normativa vigente”. La carga horaria es de 40 horas semanales mínimas y se establece un régimen de dedicación total, por lo que no podrán ejercer otra actividad remunerada a excepción de la docencia.

De acuerdo con la escala de remuneraciones salariales de los funcionarios de Cancillería, el grado 1 del escalafón M (diplomático) tiene un salario nominal de $ 106.324,08.

Las bases del llamado determinan que los postulantes deben tener una formación básica de título de educación universitaria en carreras de cuatro años como mínimo. Se valoran también conocimientos de idioma inglés, carreras de grado adicionales y carreras de posgrado.

Este llamado a tercer secretario llega tan solo una semana después de que la oposición criticara al oficialismo por designar a Mario Ángel Silva Castro como embajador extraordinario y plenipotenciario de Uruguay ante la República Democrática Federal de Etiopía, en África, a pesar de que no terminó Educación Secundaria.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi compartió el currículum completo de Silva Castro en su cuenta de X, en el que efectivamente se ve que la formación que posee va hasta cuarto año de Secundaria.