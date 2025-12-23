Críticas de la oposición al FA por designación de nuevo embajador que no terminó el liceo

Política

La oposición apuntó contra el Frente Amplio (FA) por haber asignado a Mario Ángel Silva Castro, a quien acusan de no haber terminado Educación Secundaria, como embajador extraordinario y plenipotenciario de Uruguay ante la República Democrática Federal de Etiopía, en África.

Si bien trascendieron diferentes versiones, la senadora Graciela Bianchi afirmó que la venia, que se votó el 22 de diciembre, para Silva Castro fue tratada como “grave y urgente”, por lo que acusó al oficialismo de haber violado la Constitución.

En un video divulgado en redes, Bianchi tildó el accionar del FA como “vergonzante” y cuestionó la elección de Silva Castro por su formación educativa. Según la senadora nacionalista, desde la coalición republicana intentaron “poner en claro” que la designación fue “absolutamente irregular”.

El diputado colorado Felipe Schipani también criticó al oficialismo por la decisión de enviar a Silva Castro a Etiopía. “Para ingresar a la Cancillería en el cargo más bajo se exige título universitario. Pero el FA designa embajadores políticos con cuarto año de liceo. Una vergüenza. Una falta de respeto a la carrera diplomática, al mérito y al estudio. Prima el amiguismo y el acomodo por encima de la formación y la idoneidad”, expresó en redes sociales.

En la resolución firmada por el canciller de la República, Mario Lubetkin, el gobierno fundamentó su nuevo cargo por su “capacidad y eficiencia”. “Ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el currículum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República Democrática Federal de Etiopía”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El exdiputado colorado Ope Pasquet también criticó al FA, y lo acusó de haber votado la venia como “grave y urgente” para que la situación de Silva Castro “no tuviera que pasar por la Comisión de Asuntos Internacionales y pudiera ser interrogado por los senadores de la oposición”.

El senador Daniel Caggiani negó que la venia haya sido votada como grave y urgente, porque para ello se necesitan 21 votos. En su cuenta de X, el legislador frenteamplista afirmó que la designación del nuevo embajador de Etiopía se llevó a cabo porque se vencía el plazo constitucional este 6 de enero y la comisión permanente no iba a reunirse antes.

“Sobre las designaciones políticas en jefatura de misiones, el decreto autoriza hasta un máximo de 20 y apenas superamos un cuarto de los cupos. Muy por debajo del anterior gobierno de coalición, que casi llega a los 20”, apuntó Caggiani. Pasquet, por su parte, insistió en que la designación política de Silva Castro no tiene un “problema de legalidad, sino de mérito”.