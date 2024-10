Tras pancarta en apoyo al plebiscito, “estudiantes independientes” de FADU se desmarcaron

Locales

El diputado colorado Felipe Schipani publicó, en su cuenta de X, una foto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) con una nueva pancarta en su fachada.

El cartel está firmado por “estudiantes independientes” del centro de estudios. “Yo vengo a estudiar. Yo pienso diferente. A mí no me representan. ¿Y a vos? No al proselitismo en las instalaciones de la FADU”, reza la pancarta.

Si bien no es una respuesta directa, este letrero responde a otro que había sido colgada la semana pasada por la Intergremial de la FADU, en apoyo al plebiscito que propone reformar el sistema de seguridad social. “El 27 votá Sí”, rezaba el cartel firmado por funcionarios, docentes y estudiantes de la FADU.

Así, Schipani felicitó a los alumnos que colgaron la nueva pancarta: “Bien por los estudiantes de Facultad de Arquitectura que reclaman por una facultad libre de proselitismo. No aflojen!”, escribió en X.

Luego del episodio ocurrido con la pancarta en apoyo a la reforma constitucional, el legislador colorado había presentado en la Cámara de Representantes un pedido para que se convoque al Parlamento al decano de la FADU, Marcelo Danza, y al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim.

