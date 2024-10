Cifra: ¿cuántos uruguayos dicen que votarán plebiscito de la seguridad social del Pit-Cnt?

Elecciones 2024

Cifra Consultores divulgó este viernes una nueva encuesta de opinión pública sobre la intención de voto de los uruguayos de cara a los dos plebiscitos que serán sometidos a votación de la ciudadanía el próximo 27 de octubre en las elecciones nacionales.

En el caso de la reforma constitucional para modificar el sistema de seguridad social, iniciativa impulsada por el Pit-Cnt y algunos partidos del Frente Amplio (Partido Comunista, Partido Socialista y Partido por la Victoria del Pueblo), 42% manifestó estar de acuerdo con la papeleta del Sí.

Por su parte, 35% dijo están en contra y no votará la reforma del sistema de seguridad social. “El 23% restante no tiene opinión sobre el tema. El único grupo en que hoy más de la mitad está a favor es el de quienes piensan votar al Frente Amplio. Entre los votantes blancos y colorados algo menos de un tercio está a favor, y entre los demás socios de la coalición y los indecisos lo están algo más de cuatro de cada 10”, resumió Cifra.

A su vez, se agrega que los que entre los que ya decidieron que no votarán la reforma son un cuarto de los frenteamplistas y de los indecisos. Mientras tanto, ese 35% está compuesto por la mitad de votantes blancos y de sus socios minoritarios (Cabildo Abierto, Partido Independiente) que no apoyarán la papeleta. El 57% de los colorados, en tanto, definió no votar el Sí.

En esta línea, Cifra consigna que sigue habiendo una proporción alta de frenteamplistas, indecisos y blancos que no saben qué es mejor o qué votar.

Con respecto a la evolución en el apoyo al plebiscito, la consultora destaca que a lo largo de los últimos meses está bajando sistemáticamente el apoyo a la propuesta.

“Desde mayo el apoyo viene bajando, desde 52% entonces hasta el 42% de hoy, una caída de 10 puntos en cinco meses. Mientras que los que no apoyan trepan 9 puntos, de 26% a 35%”, informó Cifra en la encuesta divulgada este vienes en Telemundo.

Se entrevistaron a 1.001 personas de forma telefónica para elaborar la encuesta, entre el 13 y 26 de setiembre de 2024. En este caso, la pregunta fue: “En octubre, junto con las elecciones nacionales, se hará un plebiscito de reforma de la constitución para hacer varios cambios en el sistema de la seguridad social. ¿Usted votará por apoyar el plebiscito o no?”.

