Tras muertes por policías, Martinelli criticó al gobierno por falta de munición no letal

El exministro del Interior, Nicolás Martinelli, criticó al gobierno por sucesivos episodios de violencia protagonizados por policías, que causaron la muerte de diversas personas en las últimas horas.

En la jornada de este jueves, un efectivo disparó contra un hombre de 22 años en el barrio Cotravi, en la zona de Cerro Norte, luego de que este les apuntara con un arma. El joven falleció poco después, en el Hospital del Cerro. Horas más tarde, otro oficial abatió a un paciente de salud mental en el Hospital de Clínicas, ya que el hombre se desacató e intentó agredir al personal médico; pese a los esfuerzos de los expertos, también falleció.

Algunos días atrás, en Durazno, otro hombre de 24 años fue asesinado por un policía; de acuerdo con el relato, se utilizó munición no letal.

De esta manera, Martinelli criticó que estas situaciones “podrían haberse evitado”. “No fue por abuso ni por exceso. Fue por carencia. Faltaron herramientas adecuadas. Herramientas que ya existen, que fueron compradas, pero no se usan”, insistió, a través de un tuit.

Según recordó, en 2024 el Ministerio del Interior compró 400 armas no letales y 100.000 municiones. “Hoy están guardadas. No están en la calle. No están en manos de quienes las necesitan. No se sigue capacitando gente para su uso”, criticó el exjerarca.

“Cuidar a la Policía y cuidarnos es responsabilidad del gobierno. Proteger la vida, del Ministerio del Interior. Las herramientas están, lo que falta es decisión. ¿Qué están esperando?”, concluyó Martinelli.

