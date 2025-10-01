Tras fracaso de presupuesto en EE. UU., embajada en Uruguay alertó por afectaciones

Política

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay alertó este miércoles que algunos de sus servicios se verán afectados por “la interrupción de las asignaciones presupuestarias”, a causa del cierre de gobierno en el país presidido por Donald Trump.

“Debido a la interrupción de las asignaciones presupuestarias, esta cuenta no se actualizará periódicamente hasta que se reanuden plenamente las operaciones, con la excepción de la información urgente sobre seguridad y protección”, detalló la sede diplomática en la red social X.

Según la embajada, “los servicios programados de pasaportes y visados continuarán durante la interrupción de las asignaciones presupuestarias, siempre que la situación lo permita”.

“No actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden todas las operaciones, con la excepción de la información urgente sobre seguridad. Para obtener información sobre nuestros servicios y el estado de nuestras operaciones, visite http://travel.state.gov”, concluyó.

En ese sitio web se indica que “las operaciones consulares domésticas y extranjeras, incluido servicios de pasaporte y visas y asistencia para ciudadanos americanos en el extranjero, continuarán durante un lapso en la financiación federal”.

Sin embargo, “soporte doméstico para ciertas operaciones consulares serán suspendidas”, agrega.

Asimismo, en la página web de la embajada ubicada en Montevideo se señala: “Debido a una interrupción de la financiación las actualizaciones al sitio web serán limitadas hasta que las operaciones se reanuden en su totalidad”.

Estas afectaciones son consecuencia del fracaso de propuestas en el Congreso estadounidense, por parte de los republicanos, para extender la financiación del gobierno hasta el 21 de noviembre. Así el llamado cierre de gobierno está previsto que entre en vigor esta medianoche.

Poco antes de este intento para evitar el cierre, también fracasó en el Senado la propuesta de los demócratas que pretendía ampliar los créditos fiscales que reducen el costo de las primas de seguros de salud para las millones de personas cubiertas por el Obamacare.

Por el momento se desconoce cuánto durará el cierre de operaciones de agencias federales que entraría en vigencia esta medianoche, aunque de momento la medida no afecta a los servicios básicos del país.

Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos o la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto nuevo.

En el último y más largo cierre parcial del Gobierno Federal en la historia de EE. UU., el que se prolongó durante un mes durante el primer mandato de Trump, la decisión de 10 controladores aéreos que pidieron la baja por enfermedad provocó la suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York y retrasos en varios otros aeródromos importantes del noreste y sureste del país.

Con información de EFE

