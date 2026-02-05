Tras fallo del TCA, Montecon reafirma que “tiene derecho a operar en muelles públicos”

Economía

Montecon emitió un comunicado interno a raíz de la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que confirmó el contrato entre el anterior gobierno (liderado por Luis Lacalle Pou) y la empresa Katoen Natie para ceder los servicios de la Terminal Cuenca del Plata.

“Desde siempre, nuestra postura es defender la libre competencia en el puerto de Montevideo y el derecho a seguir trabajando como lo hacemos desde hace 25 años”, reza el mensaje de la empresa, al que accedió Montevideo Portal.

Así, la firma realizó un breve análisis sobre lo que implica el fallo del TCA sobre los decretos del Poder Ejecutivo N114/021 y N115/021, del 21 de abril de 2021, sobre los que Montecon presentó una acción de nulidad. En tal sentido, destacó que se eliminó la cláusula 3.5.4 de la primera norma citada.

Esto significa que “los buques portacontenedores mantienen prioridad de atraque en la actual terminal”. “A su vez, se anula la cláusula que impedía otorgar nuevas concesiones para instalar y operar otra terminal especializada de contenedores”, ya que el TCA entendió que esa restricción “consolidaba un monopolio a favor de la actual terminal”, señala el mensaje interno de Montecon.

“Además, la sentencia confirma que Montecon —bajo la reglamentación vigente— tiene derecho a operar contenedores en los muelles públicos sujeto a la prioridad de la actual terminal y también confirma que el Poder Ejecutivo debe velar para que los servicios portuarios se brinden en régimen de libre competencia”, insiste la empresa en el comunicado.

Así, el texto finaliza con la firma asegurando que seguirá “actuando con responsabilidad”, “defendiendo” sus intereses y “cumpliendo lo que establezcan las normas”.

