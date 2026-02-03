TCA avaló contrato con empresa belga por puerto; Heber consideró que “se ha dicho mucho”

Montevideo Portal
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló en la polémica generada por la decisión adoptada por el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou de realizar un contrato entre el Estado y la empresa Katoen Natie para ceder los servicios de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y confirmó el trato concebido.
“Se ha dicho mucho sobre nuestra actuación en la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto. Se agravió, se insultó, se dijo cualquier cosa del gobierno y de nuestra persona. Finalmente se pronunció el TCA”, escribió en la red social X Luis Alberto Heber, quien al momento del acuerdo era ministro de Transporte y Obras Públicas.
Además, anunció que en la jornada de este miércoles desde el Partido Nacional (PN) realizarán una conferencia de prensa.
Por su parte, el diputado Juan Martín Rodríguez realizó una publicación en la que asegura: “Sonreímos ante su asalto: tanto hemos visto y tanto y con tanta intensidad hemos vivido. Tranquilos y sin jactancia, recibimos la embestida que viene por el mismo rumbo de las otras: igualita a las otras”.
“Lo único que nos interesa es seguir siendo como siempre hemos sido, después que la experiencia nos sazonó”, agregó.
