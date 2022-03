Tras error en medición de barco, Defensa negocia para evitar pérdida millonaria

Política

El ministro Javier García explicó que los US$ 6 millones del contrato no se han terminado de pagar, debido a que no se ha arreglado la situación de la embarcación.

Montevideo Portal

El ministro de Defensa, Javier García, informó este jueves que la embarcación ROU 04 "General Artigas" desde hace años está entrando y saliendo de dique, y ha requerido una “inversión muy grande” con reparaciones que todavía no han dado sus frutos.

En esta línea, el ministro señaló en conferencia de prensa que ese “tema lo tiene muy preocupado” y al ser consultado reconoció que hubo un error al tomar las medidas para el encargo de motores a Alemania que fueron de milímetros, en el marco de un contrato original de US$ 6 millones.

"Los errores se miden en milímetros en estos casos porque son errores de tecnología, pero un milímetro puede hacer que algo que costó millones de dólares no funcione", dijo García este jueves en conferencia.

Según explicó el jerarca a Montevideo Portal, esos millones de dólares no se han terminado de ejecutar o pagar porque la situación no se ha podido arreglar todavía y aclaró que “no se han perdido”.

“Del contrato original no se ha terminado de pagar porque no está arreglado todavía. El error no fue en la paga, el error fue en la diferencia de medidas. Se ha invertido y hasta ahora no ha dado sus frutos. Hay un plan de trabajo que esperemos que de frutos”, sostuvo.

En este sentido, Defensa retuvo pagos a la empresa alemana, proveedora del motor, y se está negociando una solución.

La operativa del ROU 04 fue detenida a finales de 2018 y en 2019 comenzaron las tratativas para realizar un cambio de motores porque no funcionaba de buena forma.

García dijo que el ROU 04 hace años está en reparación, pero no ha dado los resultados esperables. "Hace años que se le está invirtiendo plata y no navega como tiene que navegar", sostuvo en conferencia de prensa.

El ROU 04 General Artigas es un buque de 4.000 toneladas de peso data de la década de 1960 y es la nave marinera más grande de la Armada, mide 118 metros de longitud por 14 de manga y 4,30 de calado.

Según una nota publicada en la web de Presidencia en noviembre de 2020, el gobierno estimaba que tras la colocación de los motores elaborados por la astillera de Alemania el buque volviera a estar operativo para mediados de 2021.

Montevideo Portal