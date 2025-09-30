Tras el ataque a balazos del domingo, así quedó la casa de Mónica Ferrero

Montevideo Portal
El pasado domingo, dos delincuentes irrumpieron en la vivienda de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, donde efectuaron dos disparos y provocaron diversos destrozos en el interior.
Ese mismo día por la tarde, la Policía localizó la camioneta utilizada en el ataque y logró detener a ambos sospechosos.
Este martes, la mujer recuperó la libertad, mientras que el hombre —señalado como integrante de Los Albín, brazo ejecutor de Sebastián Marset— fue imputado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. La Justicia dispuso su prisión preventiva hasta el 28 de marzo.
En paralelo, este martes por la tarde, Telenoche difundió imágenes que muestran el estado en que quedó la casa de la fiscal tras el violento episodio.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]