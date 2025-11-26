Tras dichos de Orsi sobre Bukele, Negro dijo que buscan un modelo aplicable a Uruguay

Montevideo Portal
El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió a las declaraciones que brindó el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien aseguró que “el ejemplo es Bukele”, al ser consultado sobre la seguridad pública.
En el marco de una nueva edición de los desayunos organizados por el semanario Búsqueda, el mandatario hizo referencia al sistema utilizado por el presidente de El Salvador y agregó que “es un ejemplo para analizar”.
“Es un ejemplo de política de seguridad que debemos necesariamente estudiar para evaluar. Cuando uno estudia un fenómeno, lo estudia fríamente, objetivamente, para luego sacar de allí sus conclusiones de un modelo que se aplica en un país que transitó cuatro décadas de lucha y guerra. Seguramente sean diferentes a las conclusiones que podemos analizar en un país republicano y democrático”, explicó.
El jerarca mencionó que en conjunto con Orsi lanzaron el Plan Nacional de Seguridad Pública, el que hoy está culminando con el objetivo de tener “un modelo Uruguay”, el cual tiene “una definición propia, aplicable” al país.
