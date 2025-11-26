Orsi definió a Bukele como un “ejemplo a analizar” para hablar “con claridad” de seguridad

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este miércoles de una nueva edición de los desayunos organizados por el semanario Búsqueda, y le preguntaron sobre seguridad pública y cómo ha sido la evolución de los sectores de izquierda al hablar de esos temas.

En la entrevista, el mandatario aseguró que la relación de los sectores progresistas con este asunto cambió de forma sustantiva, luego de años de evitar términos asociados a la “mano dura”. “Antes la izquierda no hablaba de seguridad, decía ‘convivencia’. Nos costó, pero costó en Europa también, porque teníamos el temor de que nos pegaran a concepciones reaccionarias”, afirmó.

Orsi sostuvo que la izquierda ya superó esa dificultad y mencionó conversaciones con el presidente chileno Gabriel Boric, con quien coincidió en la necesidad de asumir el tema sin eufemismos. “En realidad es seguridad y convivencia, pero la seguridad es un tema del que hay que hablar”, consideró.

Sobre este último aspecto, mencionó la experiencia de El Salvador. “Yo creo que el ejemplo es Bukele; es el ejemplo de un proceso”, dijo, aunque aclaró que no lo citaba como valoración positiva o negativa: “Como ejemplo, nomás. Es un ejemplo para analizar”.

Además, contó que recientemente estuvo reunido en La Paz —durante la asunción del presidente Rodrigo Paz— con un “mano derecha” del mandatario salvadoreño, quien le contó que el principal referente suyo era uruguayo. “El referente número uno de la mano derecha de Bukele es [Raúl] Bebe Sendic”, reveló.

Acerca del país centroamericano, Orsi contextualizó que es un país que tuvo “80.000 muertos” durante la guerra civil y que ha vivido problemas severos de seguridad y convivencia en los últimos años.

“La gente confunde maras con cárteles. Tienen puntos de contacto, pero no es lo mismo. No es lo mismo hablar de las maras de Centroamérica que hablar del PCC. Entonces, tenemos que poder hablar con mayor claridad sobre esto”, comentó.

En los últimos años, Uruguay pasó de ser un país de tránsito a un país de acopio de los grandes cargamentos de droga. Orsi analizó el contexto del fenómeno del narcotráfico y habló de los temas en los que se falló en “todos” los gobiernos: de izquierda y de derecha.

“No hay que olvidar que la causa no es solo que al europeo le gusta consumir cocaína. Hay un caldo de cultivo en la sociedad que genera que sea mucho más rentable y mucho más atractivo trabajar en una boca que retomar los estudios o trabajar”, consideró.

El presidente opinó que este problema no lo va a “poder resolver” solo la Policía o la Fiscalía, sino que deben intervenir el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros. Entre las políticas que considera necesarias destacó la ampliación de becas, mejoras en las transferencias y proyectos de intervención territorial.

