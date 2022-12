Olesker renunció a su banca en el Senado: “Los lugares de militancia son todos iguales”

Política

El economista Daniel Olesker presentó este martes su renuncia a su banca en el Senado, para desempeñarse a tiempo completo en dos comisiones, una del Frente Amplio y otra del Partido Socialista (.

En lugar de Olesker, ahora la banca en el Senado del PS será ocupada por José Nunes, quien ya prestó juramente en la cámara Alta.

Nunes es técnico y licenciado en administración de empresas, se desempeñó como funcionario de Ancap y fue militante del sindicato de la empresa hasta 1990. Desde ese año hasta agosto de este año Nunes integró el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista.

Como integrante del Secretariado del PS fue responsable en distintos períodos de las secretarías nacionales de Finanzas, Comunicación e Imagen, Organización y Programa. Entre abril 2019 y agosto 2022, se desempeñó como secretario de Relaciones Nacionales del PS.

Olesker, en tanto, expresó durante su última sesión en el Senado en la que fue reconocido tanto por legisladores del oficialismo como de la oposición, que sintió “mucha contención en la sesión” y agradeció a los senadores de todas las bancadas.

“Uno no se jubila de la militancia, uno sigue. Hemos entendido junto a la Presidencia del Frente Amplio y el nuevo Comité Ejecutivo del PS que se cumplía una etapa aquí. ¿Adónde voy? Iré al territorio y sobre todo a esta tarea de las organizaciones sociales. Una tarea que consideró importante y relevante. Siempre hay que pensar que los lugares de militancia son todos iguales. No valen más los institucionales que los territoriales. Y me ha tocado estar en todos”, dijo el senador de 70 años, que fue aplaudido por todo el cuerpo.

Durante los gobiernos del Frente Amplio, Olesker ocupó los cargos de ministro de Salud Pública y de Desarrollo Social.

El senador del MPP Alejandro Sánchez escribió en su cuenta de Twitter: “Para mí fue un privilegio haber compartido este espacio de militancia con un compañero como Daniel Olesker. Alguien a quien siempre consultamos para entender, por ser una persona esencialmente docente, pero sobre todo por su coherencia a lo largo de toda su actividad política”.

Entre otros tantos mensajes de reconocimiento, el secretario general del PS, Gonzalo Civila, expresó: “Emocionante reconocimiento a Daniel Olesker en el Senado. Las y los socialistas orgullosos. Gran compañero, afectuoso y solidario, siempre leal a la clase trabajadora, intelectual crítico y riguroso. Dejas el Senado para dedicarte a militar en otras canchas. ¡Gracias por tanto!”.

También tuvieron palabras de elogios para el exsenador la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, el senador Sebastián Sabini, la diputada del Partido Comunista Micaela Melgar, entre otros actores políticos.

