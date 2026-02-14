Tras cortes de luz, vice de UTE reconoció “algunos problemas” de mantenimiento de red

Política

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, se refirió a los recientes cortes de luz y fallas del servicio que afectaron a varios usuarios del país, y aseguró que el organismo hará una inversión millonaria para mejorar la red y que estos problemas no vuelvan a ocurrir.

“Somos bien conscientes de que la ciudadanía fue afectada por cortes. Estamos haciendo una inversión en este año de US$ 24 millones para el mejoramiento de la red”, aseveró en rueda de prensa.

De todas formas, Bentancor subrayó que el organismo tiene “algunos problemas” de mantenimiento de la red eléctrica, pero indicó que UTE “puede abastecer” la demanda de energía. “Con el abastecimiento de la demanda hoy no tenemos problema, eso quiero que quede claro”, ratificó.

En este sentido, enfatizó en que la empresa estatal va “encaminada a seguir manteniendo la calidad del servicio [por la que] viene siendo premiada durante años”.

La Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) ya se había manifestado en torno a estas fallas del servicio y apuntó que no son hechos aislados, sino el resultado de “una política sostenida de recortes, desinversión y vaciamiento de áreas clave de la empresa”.

