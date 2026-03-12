Tras asesinato de Jonathan Correa, se instaló gabinete que trabaja en primera infancia

Política

El Gabinete de Primera Infancia sesionó en la jornada de este jueves, por primera vez, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.

El equipo de trabajo se aprobó en 2024, con la Ley de Garantías, y es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“Vamos en la dirección de quebrar la fragmentación que existe en las políticas de infancia”, dijo Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social.

El jerarca explicó en rueda de prensa que los objetivos son “construir respuestas unificadas” y que no haya “excusas” en el Estado para trabajar en los problemas de las infancias.

“Venimos de casos dolorosos que se reiteran a lo largo de los años”, por lo que reconoció que “hay fallas en los protocolos”. El gabinete buscará revertir los errores con un “trabajo integral y unificado de las distintas instituciones del Estado”, agregó Civila.

La presencia de Orsi, para el ministro, marca “la jerarquía que tiene para el gobierno esta política, la cual es central en la preocupación de la ciudadanía”.

Sobre el fallecimiento de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre, el jerarca aseguró: “Hay investigaciones administrativas en curso en distintos ámbitos. Hubo fallas reiteradas del Estado a lo largo de los años”.

