“Falla sistémica”: la Inddhh inició investigación de oficio por el asesinato de Jonathan

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) inició una investigación de oficio sobre la muerte de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado a golpes por su padre y cuyo caso tenía 14 denuncias.

“Se trata de una falla sistémica. No es de una institución en particular, sino que a lo largo de los años el Estado, en su totalidad, falló”, dijo la directora del organismo, Jimena Fernández en rueda de prensa consignada por Subrayado.

Para determina “exactamente dónde fallo”, la Indhh llevará a cabo una investigación. “A priori, si tu tenés 14 denuncias a lo largo de los años y el niño Jonathan terminó falleciendo, evidentemente las fallas fueron múltiples, no hubo una sola falla”, aclaró Fernández.

La directora de la institución reconoció que en el caso de Correa interviene el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, pero también “juegan un rol muy grande el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la educación, la salud”.

“Todos esos tienen que funcionar como sistema para que casos como este no se reproduzcan más”, insistió Fernández.

Entre 2013 y 2025, se registraron 14 denuncias, según información policial a la que accedió Montevideo Portal. La última fue la de la UTU de Flor de Maroñas, a la que Jonathan asistía y donde se había ganado una beca para poder estudiar francés.

La Policía fue varias veces a la casa de Jonathan en Flor de Maroñas, una vivienda de una sola pieza, con todo integrado en el mismo espacio, donde vivían el menor de edad, sus padres y una hermana de nueve años.

Las veces que los efectivos acudieron a la casa —casi siempre por denuncias de ruidos molestos—, la respuesta de la madre de Jonathan era que el padre no se encontraba allí, que los había abandonado. Minutos después, los mismos vecinos veían cómo el hombre salía de un escondite.

El padre de Jonathan es consumidor de pasta base desde que el adolescente nació. En tanto, la madre, que fue señalada por los vecinos como cómplica, presentó cuatro denuncias de violencia doméstica contra el hombre.

La noche de la muerte del menor de edad, en la madrugada del viernes pasado, la golpiza comenzó porque se olvidó de entrar a una perra que tiene la familia, para que le diera de mamar a sus cachorros.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, calificó el asesinato de Jonathan como “espantoso” y “terrible”, y lo analizó desde tres dimensiones. “La primera, la muerte en sí de un niño nos parte el corazón, y más de esa forma. En segundo lugar, la vida de esos niños es otro dolor y es otro golpe que recibimos. La tercera dimensión es cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo y cómo no lo pudimos impedir”, aseguró en rueda de prensa, consignada por el periodista Leo Sarro.

En ese sentido, Orsi se refirió a las distintas investigaciones administrativas que se pusieron en curso para determinar dónde estuvieron las fallas a la hora de la no intervención. “Se está investigando por parte de distintos organismos del Estado para ver cuáles fueron los errores o cuál fue el error o la omisión”, indicó.

El mandatario dijo que no realizó pedidos específicos porque los ministerios y la Justicia ya comenzaron a actuar, aunque adelantó que el gobierno analizará los protocolos existentes para detectar posibles fallas. “Existen los protocolos y existen formas de trabajo, pero evidentemente acá algo falló”, señaló.

Según Orsi, más allá de eventuales sanciones, el objetivo principal debe ser mejorar la respuesta institucional ante señales de riesgo. “No es con la intención de sancionar solamente, sino de darnos cuenta primero si nos están faltando recursos humanos o económicos, o si algo del protocolo no quedó claro”, sostuvo.

El presidente también reflexionó sobre la violencia cotidiana que muchas veces pasa inadvertida. “Creo que tenemos mecanismos; lo que no siempre se actúa es con la velocidad o con la fuerza que se necesita”, dijo, y agregó que el caso debe ser “un llamado a la reflexión de todos nosotros”.

Finalmente, señaló que el tema interpela tanto a las autoridades como a la sociedad en su conjunto. “Es también reflexionar sobre la violencia que todos los días ocurre y hacemos como que no la vemos”, concluyó.