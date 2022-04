Tras anuncio de ajustes salariales, legisladores del FA reclaman por “lo ya perdido”

Política

Tras el anuncio por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que a partir del 1.° de julio habrá un aumento adicional del 3% en las jubilaciones y pensiones y del 2% para los salarios de los funcionarios públicos, las voces de la oposición señalaron sus puntos de vista e hicieron referencia a “lo ya perdido”.



En el caso del sector privado, este martes se convocará por parte del gobierno al Consejo Superior Tripartito con el objetivo de que se puedan acordar ajustes salariales por encima de la inflación para los trabajadores.

El economista y senador Daniel Olesker recordó en Twitter de forma textual su reclamo por medidas similares a las que finalmente se anunciaron este lunes: “Aumento de salarios del sector público y de jubilaciones en el mes de julio y convocar a consejos de salarios para aplicar correctivos de inflación”.

“Se cuestionó su validez, pero la realidad es más fuerte que la teoría. Hoy el gobierno que lo cuestionó, o decreta. Es un reconocimiento a que la pérdida era muy grande y que, como dijimos, sin un cambio en la política salarial no hay solución posible. También es claro que lo ya perdido por la disparada inflacionaria no se recupera más. Si el aumento será o no suficiente para no seguir perdiendo salario lo dirá la realidad”, expresó el senador socialista.

Hace un mes dijimos: "El gobierno debe decretar un aumento de salarios del sector público y de jubilaciones en el mes de julio y convocar consejos de salarios para aplicar correctivos por inflación." Se cuestionó su validez, pero la realidad es más fuerte que la teoría. — Daniel Olesker (@DanielOlesker) April 18, 2022

Por su parte, el diputado de Asamblea Uruguay (Frente Amplio) Carlos Varela, al igual que Olesker, destacó que las medidas anunciadas se comenzarán a percibir en los colectivos mencionados a partir del mes de agosto, pero “mientras tanto se sigue perdiendo poder adquisitivo”.

“Impresentables”, agregó el legislador.

En la misma línea se manifestó el diputado por Soriano del FA Enzo Malán, que reconoció las medidas anunciadas, pero criticó la actitud del gobierno de no escuchar.

“El gobierno propone medidas del 3% para jubilados, 2% para público y sugiere a privados. ¡Bienvenidas sean! Pero ¿Y lo que se perdió hasta el momento? Teníamos razón cuando decíamos que se iba a perder salario. Hay que escuchar más y propiciar al diálogo”, escribió Malán.

Más leña al fuego

En tanto, el economista Javier de Haedo criticó el anuncio y sostuvo que la medida implica “más gasto público y más costo para las empresas”.

“Nunca ajuste del Estado y de la política. La política fiscal y salarial se divorcian aún más de la política monetaria. Insistir sólo con la monetaria solo puede traer problemas. Insólito giro del gobierno, solo explicable por procurar mantener la cohesión de la coalición. El problema de este gobierno y de los anteriores: tener más objetivos que instrumentos. El gobierno está mostrando la definición de echar leña al fuego”, apuntó el profesional en una serie de tuits en los que también ironizó con que se pretenda bajar la inflación.

Tras una aceleración en los primeros tres meses del año, la inflación se ubicó en marzo en 9,38% en el acumulado anual, impulsada particularmente por la suba de precios de los alimentos.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, expresó tras la conferencia de prensa que las medidas adoptadas tienen como objetivo “enfrentar la inflación” y “recuperar el poder adquisitivo del salario”.

Es el mismo gobierno que dice querer bajar la inflación? https://t.co/pFWn4vzCdJ — Javier de Haedo (@JavierdeHaedo) April 18, 2022

