Tras acuerdo entre las partes, edil blanco que votó fideicomiso en Canelones dejó el PN

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, brindó una conferencia de prensa este miércoles en la que anunció formalmente que el edil departamental nacionalista Juan López dejó de formar parte de la colectividad política tras votar afirmativamente en la Junta Departamental de Canelones un fideicomiso de 44 millones de dólares. El jerarca blanco aseguró que, si bien le manifestaron al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, su disposición para llegar a un acuerdo, Iturralde señaló que se prefirió acordar un camino “por separado”.

“No creemos que sean las cosas que enaltezcan a la política, me parece que por lo pronto siempre es mucho mejor que los uruguayos acudamos al diferencial que tenemos con otros países en el cual nosotros podamos dialogar y llegar a entendimientos nacionales, así como lo estamos haciendo en Montevideo”, comentó.

En este sentido, opinó que no le pareció apropiado los términos que utilizó Orsi, en el sentido de que el edil “no acató” lo que la centralidad del partido le había pedido. Tras este suceso, Iturralde contó que estuvo en contacto con el curul nacionalista de Canelones y tras un acuerdo entre las partes se llegó a que el edil “no pertenece más al Partido Nacional”.

“Hemos llegado a un entendimiento que, más allá de que fue elegido por el Partido Nacional, le solicitamos la renuncia a la banca, le pedimos que actuara como actuó el diputado (Gonzalo) Mujica cuando renunció al Frente Amplio y entregó su banca. Naturalmente los hechos hacen que él se haya colocado fuera del partido y por consiguiente no nos parece apropiado que continúe integrando nuestra colectividad”, indicó.

Asimismo, aclaró que el partido nacionalista es de “hombres libres”, pero “responsables”, que saben que la política requiere del “entendimiento y el diálogo de colectividad”, y no personales. “No sabemos cuáles son los fines, pero no son los mejores para todos nosotros”, expresó.

“Dado los episodios que sucedieron nos parecía que no tenía sentido la continuidad del edil del Partido Nacional y, por consiguiente, estas cosas no enaltecen a la política, y lo mejor era que lo liquidáramos lo antes posible más allá de discusiones, de idas de vueltas. Yo asumo la responsabilidad de haber llegado a un entendimiento con edil de que no pertenezca más a nuestro partido”, añadió.

Con respecto a la frase que citó este miércoles Orsi en su conferencia de prensa, donde negó que haya pagado el voto para aprobar el fideicomiso tal como lo acusó el senador blanco Sebastián Da Silva, de Aparicio Saravia (dignidad arriba y regocijo abajo), Iturralde pidió “tener un poco más de respeto” por los mártires.

“Mucho menos vamos a aceptar los consejos de cómo tratar a los peones que nos da Orsi, precisamente él, que forma parte del Movimiento de Participación Popular junto con los tupamaros. No nos van a decir cómo tratar a los peones ¿no? Nosotros no hemos transitado ese camino, por consiguiente, no le aceptamos los consejos que nos realiza y nuevamente le queremos decir que nuestro partido, buscando los intereses nacionales, estamos dispuestos a dialogar, pero con diálogos adecuados donde se contemplan a todas las partes y no que se opte por un diálogo por lo alto”, aseguró.

