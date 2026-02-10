Trabajo convocó a BASF por reestructura: “Posiblemente cierre su operativa en Uruguay”

Locales

La directora nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Marcela Barrios, sostuvo que se convocó desde la cartera a la empresa BASF luego de que anunciara una reestructura en Uruguay, que implicaría el despido de varios de sus trabajadores.

“La empresa probablemente cierre sus operativas en Uruguay para instalarse en India, porque tiene ventajas competitivas y que incluso va a retirar la operativa de otros países, que no solamente Uruguay”, dijo la jerarca en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Barrios argumentó que la salida de BASF es una más en un fenómeno que se viene dando en los países de la región. “Las empresas toman decisiones en función del contexto mundo”, sostuvo.

En su página web, BASF se define como un “centro de innovación, conocimiento y competencia”. “Brindamos servicios profesionales de finanzas, compras, reportes, logística, tecnología, recursos humanos, proyectos, comunicación, medio ambiente, seguridad y salud. Creemos que las personas son la clave de nuestro éxito. Nuestra diversidad, colaboración y estilo de liderazgo marcan la diferencia”, señala.

