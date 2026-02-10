Locales

Multinacional BASF se apresta a anunciar reducción de personal en Uruguay: qué se sabe

Montevideo Portal

La empresa multinacional BASF, autodefinida como la empresa química más grande del mundo, se apresta a anunciar una reducción significativa de su personal operativo en Uruguay, que está conformado por unas 1.200 personas, aproximadamente.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), se espera que la compañía emita un comunicado en las próximas horas para informar acerca de los detalles y el alcance que tendría esta medida para los empleados.

Según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes cercanas a la empresa, había una reunión con los trabajadores pactada para este miércoles que terminó adelantándose para hoy. En principio, comenzará un proceso de reestructura de aproximadamente dos años y parte de las operaciones se mudarán a India.

Fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de la Cámara de Comercio y Servicios (CCS) aseguraron a Montevideo Portal que hasta el momento no recibieron información oficial por parte de la empresa ni una denuncia de los empleados.

En su página web, BASF se define como un “centro de innovación, conocimiento y competencia”. “Brindamos servicios profesionales de finanzas, compras, reportes, logística, tecnología, recursos humanos, proyectos, comunicación, medio ambiente, seguridad y salud. Creemos que las personas son la clave de nuestro éxito. Nuestra diversidad, colaboración y estilo de liderazgo marcan la diferencia”, señala.

Montevideo Portal