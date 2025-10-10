Trabajadores municipales reclaman resolución “por escrito” sobre recorte de cada servicio

Política

Los trabajadores municipales del Municipio G, el Centro Comunal Zonal 12 y el Centro Comunal Zonal 13 resolvieron en una asamblea zonal solicitar a la alcaldesa y al Concejo Municipal “una resolución que exprese por escrito el porcentaje de recorte a cada servicio”.

La definición forma parte de la resolución en la que el sindicato Adeom también reclama por el costo del festival Vibra, organizado por el Municipio G, tal como informó Montevideo Portal.

Fuentes sindicales señalaron a Montevideo Portal que de momento desconocen la existencia de una resolución de la administración que consagre los recortes en los servicios, aunque según aseguraron ya empezaron a percibir menos ingresos, luego de los anuncios realizados por el intendente Mario Bergara.

Desde el sindicato apuntan además a un convenio de noviembre del año 2008, durante la administración de Ricardo Ehrlich, donde había un compromiso con funcionarios de Inspección General o aquellos descentralizados a mantener el nivel de remuneraciones. Esto se daría, dice el acuerdo, “hasta que se extinga la relación funcional o dejen de realizar tareas inherentes a la carrera de Inspector Municipal”.

