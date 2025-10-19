Trabajadores del puerto aceptan propuesta y retomarán tareas; habrá tripartita el lunes

Política

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó que el Sindicato Único Portuario (Supra) retomará las tareas en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) a partir de las 23:00 horas de este domingo. Las gestiones fueron encabezadas por el propio ministro de Trabajo, Juan Castillo, en conjunto con la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry.

Además, el MTSS convocó a una nueva reunión tripartita para este lunes 20 a las 9:30 en la sede de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), con el objetivo de continuar las negociaciones y apostar “al diálogo y buena fe de la empresa y el sindicato en la negociación”, según señaló en un comunicado oficial.

La decisión del sindicato se conoce pocas horas después de que Katoen Natie, empresa que gestiona el TCP, exhortara a los trabajadores a retomar sus tareas antes del lunes y advirtiera que, de mantenerse el paro, denunciaría el convenio colectivo vigente.

En tal sentido, la empresa belga colocó un comunicado en el que reflejó que “TCP reafirma la necesidad de mantener la terminal en funcionamiento continuo y estable, asegurando la fluidez del comercio exterior uruguayo y la adecuada atención a todos los usuarios, transportistas, exportadores, importadores y operadores logísticos que dependen del normal desarrollo de las operaciones portuarias”.

