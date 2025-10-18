Sigue el conflicto: gremio rechazó propuesta de Katoen Natie y vuelven medidas al puerto

Economía

Montevideo Portal

El Sindicato Único Portuario (Supra) decidió no aceptar la propuesta presentada en las últimas horas por la empresa belga Katoen Natie, accionista mayoritaria de la Terminal Cuenca del Plata, para destrabar el más reciente conflicto en el puerto de Montevideo.

Al cumplirse los diez días planteados por el Poder Ejecutivo para reabrir los ámbitos de negociación, la empresa le presentó una oferta al sindicato, que finalmente no fue aceptada, según confirmó el presidente Álvaro Reynaldo a Montevideo Portal.

TCP expresó mediante un comunicado, publicado en sus redes sociales, que el sindicato no le informó la decisión directamente a la empresa, por lo que se estaban manejando con información “extraoficial” que circuló en “distintos sectores del mercado”.

Según informó la compañía, luego de una semana de intercambios con el sindicato, este sábado a las 8:00 se realizó una asamblea informativa en la que comunicaron que los trabajadores habrían rechazado la última propuesta presentada por la empresa.

La terminal anunció que no habrá atención de camiones durante este sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de octubre y que la reanudación de las actividades será comunicada “tan pronto se confirme el reintegro”.

Por pedido del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el sindicato aceptó el pasado 8 de octubre levantar las medidas por un plazo de diez días. El origen de esta puja se debe a la implementación de un nuevo sistema operativo llamado Navis N4.

Los trabajadores argumentan que dicha tecnología afectará una gran cantidad de puestos laborales, por lo que pusieron la condición de aceptar la implementación solo si se reduce la jornada laboral de ocho a seis horas diarias con el mismo salario.

Montevideo Portal