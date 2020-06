Trabajadores de Ucot y Coetc cortaron 18: “A los trabajadores no se les toca el salario”

Locales

Montevideo Portal

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) decidió continuar en preconflicto por la propuesta de la Intendencia de Montevideo (IM) y las patronales de realizar una rebaja salarial para paliar la crisis en el sistema de transporte colectivo de la capital.

Según supo Montevideo Portal en conversación con el dirigente sindical Giovanni Spinetti, durante la asamblea de hoy, para la que se hizo un paro desde las 10:30, se resolvió continuar en preconflicto e iniciar movilizaciones hasta ver mejoras en la negociación para la salida de la crisis.

En este sentido, trabajadores de Ucot y Coetc se movilizaron esta tarde frente a la sede central de la IM y para ello cortaron 18 de Julio con un montón de ómnibus en forma de protesta.

Spinetti no descartó medida alguna en caso de que no se llegue a un acuerdo con las otras dos partes involucradas, pero descartó que los trabajadores acepten una rebaja del salario.

"A los trabajadores no se les toca el salario", afirmó Spinetti. "Que haya recursos por otro lado, pero a los trabajadores no se les toca un gramo de salario", reiteró.

El dirigente de Ascot manifestó que los empleados "estamos aportando lo que no tenemos yendo al seguro de paro". "No estamos generando aguinaldo ni licencia", dijo y aun así afirmó: "Estamos dispuestos a prorrogar el seguro de paro. Estamos aportando a la pandemia, a la sociedad y a las empresas, y las empresas no nos dan ni siquiera un gramo de apoyo. Las empresas se suben al carro de la Intendencia y no nos dan un gramo de apoyo a los trabajadores de las cooperativas".

Montevideo Portal