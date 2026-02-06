Trabajadores de INAU critican costo de diplomatura por US$ 250.000 para 300 personas

Política

El sindicato de trabajadores del Instituto Nacional del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) criticó una diplomatura que el organismo ofreció para sus funcionarios debido a lo que entienden es un costo “elevado” y al “modo” en que se presentó.

La Diplomatura en Infancias e Instituciones se promociona en la página web del organismo para los funcionarios y “se entiende que forma parte de una política institucional mayor”, según expresó el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU e Inisa (Suinau) en un comunicado este viernes. “Es importante además significar que nuestras expresiones vienen a cuenta de que, como organización sindical, hemos reivindicado y reclamado siempre que la formación permanente es necesaria para llevar adelante la tarea y profesionalizarse”, indica el texto.

No obstante, el asunto “que llama la atención” implica los detalles de esta diplomatura. De acuerdo con el gremio, su costo ronda los US$ 250.000, algo que “impresiona como elevado a simple vista y como muy elevado si se lo relaciona a las necesidades de todo tipo que tiene la institución, algunas de las cuales no se atienden en tiempo y forma por falta de presupuesto”, argumenta.

A su vez, la capacitación se le encargó a una universidad privada y extranjera —la Universidad Atlántida, con sede en Buenos Aires, Argentina—, hecho que “tensiona las posiciones”. “Nos cabe preguntarnos si la prestigiosa Udelar [Universidad de la República] no cuenta con las capacidades profesionales como para ofrecer una capacitación similar, e incluso si otras universidades privadas uruguayas no cuentan con lo necesario para armar un plan como el que se contrató”, apuntaron los trabajadores sindicalizados.

“Desconocemos cuál fue el proceso de selección, es decir, si se barajaron otras opciones en nuestro país y/o en el exterior y qué factores incidieron para culminar con la decisión de contratar a la Universidad Atlántida de Argentina; por lo pronto damos por descontado que el costo no pudo haber sido, porque realmente parece bastante poco económico, pero nos sorprende que […] las oficinas técnicas de INAU observaron y recomendaron buscar oferentes nacionales y eso aparentemente se desestima políticamente por parte del Directorio”, arremetió Suinau.

A su vez, algo “no menor” es que los trabajadores tampoco saben cómo se seleccionarán los 300 cupos dispuestos para la diplomatura, ya que los funcionarios esperan que “habrá bastante más” que estén interesados en cursarla.

“En síntesis, saludamos aquellas iniciativas que sirvan para fortalecer la respuesta institucional y la posibilidad de que los compañeros y las compañeras accedan a instancias de formación, pero no acompañamos que se hagan como fruto de decisiones por lo menos controversiales, por el modo y por el costo”, insistió el sindicato de INAU.

“Tal vez con este comunicado, obtengamos alguna respuesta. Al fin y al cabo, si cada vez hay más asesores en el Directorio, algunos con currículums muy importantes, terminar contratando una universidad extranjera es un tanto llamativo”, finaliza el texto.

