Sindicato de INAU instó a “transformar el dolor en acciones” por adolescente fallecida

El sindicato de trabajadores del Instituto Nacional del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) en Tacuarembó emitió un comunicado a raíz del fallecimiento de la adolescente que sufrió graves lesiones en un incendio desatado en un hogar de dicha institución, donde residía. Así, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU e Inisa (Suinau) reafirmó “la necesidad de transformar el dolor en acciones concretas que eviten que hechos como este vuelvan a repetirse”.

En primer lugar, los funcionarios de Tacuarembó expresaron su “más profundo respeto y acompañamiento” a la familia y seres queridos de la menor de edad “en este momento de inmenso dolor”.

A su vez, manifestaron su apoyo a los educadores que atraviesan la situación con “un profundo impacto emocional y profesional”. “Quienes desempeñamos este rol sabemos de la enorme responsabilidad que recae sobre nuestros hombros, del compromiso cotidiano y de la entrega con la que se trabaja para cuidar, acompañar y proteger a los y las adolescentes”, indicaron desde el sindicato, añadiendo que “muchas veces” realizan este esfuerzo “intentando dar lo mejor” de ellos en condiciones “que no son las más adecuadas” ni para los adolescentes ni para los trabajadores.

Asimismo, el Suinau enfatizó que la responsabilidad de este episodio “recae y es producto de la situación institucional y, en particular, de la realidad que atraviesa” Tacuarembó. Esto se “arrastra” desde administraciones pasadas, indicó el gremio, y apuntó a “factores estructurales que inciden directamente” en la calidad de la atención y el cuidado de los menores de edad: condiciones laborales, recursos disponibles, cantidad de personal, infraestructura y decisiones de gestión.

“Señalar esto no es buscar culpables individuales, sino aportar a una reflexión seria y necesaria sobre la realidad del sistema y la urgencia de fortalecerlo”, subrayó.

De tal forma, los trabajadores sindicalizados convocaron a las autoridades y la sociedad en general a “reflexionar con responsabilidad y compromiso” al respecto. “La protección de los niños, niñas y adolescentes es una tarea colectiva”, insistieron.

“Solo a través de políticas públicas serias, recursos adecuados y condiciones laborales dignas podremos construir un sistema que realmente cuide, acompañe y prevenga. Reafirmamos la necesidad de transformar el dolor en acciones concretas que eviten que hechos como este vuelvan a repetirse”, concluye el comunicado de Suinau.

