Trabajadores de Ancap en Paysandú denuncian que empresa apagará horno en fábrica

La Federación Ancap (Fancap) criticó al gobierno por un “plan” del directorio de la empresa para apagar el horno de la planta de Paysandú, lo que implica “un achique y un cierre a muy corto plazo” de esas instalaciones, según informó en primera instancia El Telégrafo y confirmó Montevideo Portal con Eduardo Zabala, presidente de Fancap en Paysandú.

“El directorio confirma seguir adelante con un plan de achique y de cierre. Ese plan de cierre lo proponen la ministra [de Industria, Fernanda] Cardona y la presidenta de Ancap, [Cecilia] San Román el 17 de diciembre en la Comisión de Industria de Diputados. En ese plan, que sale plagado de contradicciones y plagado de verdades a medias, sostienen que no va a haber un problema de fuentes laborales, que no se cierra la planta de Paysandú”, expresó el dirigente sindical.

Montevideo Portal accedió a la versión taquigráfica de dicha sesión. San Román manifestó a los diputados que el horno de Paysandú “no está autorizado a funcionar por razones ambientales” y que la intención es “orientar la línea de trabajo hacia Minas”, ya que hay una planta de fabricación de cemento industrial allí. “De todas formas, debemos seguir manteniendo productiva la unidad de Paysandú y mantenerla vigente […] porque sigue siendo útil en la región como centro logístico. […] Por eso, tenemos que mantener su horno en condiciones para utilizarlo en la producción especial de caliza y, también, para abastecer al norte del país con su propia producción de cemento”, expresó la presidenta de Ancap en esa ocasión.

Ante cuestionamientos por parte de algunos diputados opositores, la jerarca enfatizó: “El funcionamiento del horno se va a seguir manteniendo, como se está haciendo ahora; no va a haber ninguna variante”.

No obstante, el pasado miércoles 11 de febrero Ancap notificó tanto a su sindicato como al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) que el horno de Paysandú sí se va a apagar, indicaron tanto Zabala como Richar Ferreira, presidente del Sunca, a Montevideo Portal.

Así, el dirigente de Fancap denunció que 50 de 190 trabajadores de la planta sanducera serán trasladados “forzosamente” a Minas y “se prescindiría del trabajo” de otros 70, aunque el directorio sostuvo que “son capaces de reubicarlos”. No obstante, para Zabala esto “no está claro”, y lo que “está implícito es que va a haber un despido indirecto a los trabajadores” con antigüedad de unos 15 a 20 años.

Así, la fábrica de Paysandú reduciría su personal de 190 a 60 funcionarios, indicó.

“También es justo decir que ese plan que proponen lo vemos inviable, porque lo que proponen es traer clinker de planta de Minas para moler y expedir en Paysandú; eso al cabo de un tiempo muy corto no va a ser sostenible. Por eso podemos afirmar que se produce un achique y un cierre a muy corto plazo de esta planta industrial”, insistió el presidente de Fancap Paysandú.

Consultado respecto a qué medidas sindicales piensan tomar, Zabala apuntó que ante la “arrogancia” del directorio de Ancap se decidió cerrar los ámbitos de negociación.

“Seguramente lo que viene de acá en más son medidas que se van a implementar tanto del Sunca como Fancap; tendremos que ser los trabajadores capaces de hacer la denuncia pública”, concluyó.

