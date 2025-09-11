Fancap critica al gobierno por “no reaccionar ni acusar el golpe” de gestiones pasadas

Locales

La Federación Ancap (Fancap) emitió un comunicado en el que criticó al gobierno por no hacerse cargo de lo que consideran como diversos errores en gestiones pasadas del ente, en el marco de una rotura en un ducto de crudo que llevó a detener la refinación de combustible y comenzar a importar refinado.

De acuerdo con el texto del sindicato, difundido el pasado miércoles 10, “al día de hoy se sigue trabajando en las reparaciones que permitan volver a descargar crudo y, por lo tanto, producir combustibles en el país”.

La rotura se produjo a comienzos de agosto y la refinería de La Teja está detenida desde el 17 de dicho mes.

A entender del gremio, esta situación “es el corolario de años de malas gestiones” y decisiones tomadas “con criterios que privilegiaron los números en los balances, pero que jugaron al borde del colapso ante un imponderable” como el actual.

“El directorio presidido por Marta Jara [entre 2016 y 2020], con el famoso mantra ‘cada peso cuenta’, determinó la baja de los stocks disponibles de crudo de 90 a 45 días. Una medida que de positivo solo tiene un efecto placebo en los números globales de Ancap en el corto plazo, pero que reduce drásticamente la autonomía en casos de fallas técnicas como este que estamos transitando y que los directorios que vinieron después no han corregido”, repasa Fancap en el comunicado.

Así, durante la gestión que le sucedió —a cargo de Alejandro Stipanicic— “la política de cero inversiones, el descuido y la gestión de los activos [de la empresa estatal] en la logística fue desastrosa”, acusa el sindicato. Durante este quinquenio la gestión en el área de Gerencia Logística “fue altamente deficiente”, añade.

Este período fue el de más incidentes en el oleoducto en los últimos años, hubo récord en pérdida de personal y capacidad de reacción ante posibles fallas, denuncia Fancap. “Al parecer, en Ancap la mala gestión se premia con ascensos y sueldos suculentos, además de mucho poder dentro” del organismo, sostiene en el texto.

“En este nuevo período de gobierno el nuevo directorio no parece reaccionar ni acusar el golpe”, asevera el sindicato.

