Tótem del Ministerio del Interior resolvió su primer caso a pocos días de instalarse

Policiales

Montevideo Portal

Tras tres días desde su inauguración e instalación, el tótem de la plaza Matriz dispuesto por el Ministerio del Interior ya realizó su primera misión exitosa.

De acuerdo con la cartera, un hombre denunció a través de la herramienta en la mañana de este domingo que le habían roto la ventana del auto y faltaban algunas de sus pertenencias.

Con uso de las cámaras de vigilancia, la Policía dio con las imágenes de cuando sucedió el robo e identificaron a los responsables, un hombre de 18 años y otro de 32. A raíz de eso, los uniformados acudieron al lugar y detuvieron a los victimarios.

El Director de Emergencias del Centro de Comando Único (CCU), Camilo De León, destacó que el tótem fue “clave” en la situación, en la medida de que actuó de forma “integrada” con las cámaras de videovigilancia y las patrullas en territorio.

Asimismo, reconoció que “pueden existir falsas alertas o mal uso” del tótem, pero instó a usarlo responsablemente para que la herramienta “sea más efectiva”.

