Ministerio del Interior instaló el primer tótem de seguridad en Ciudad Vieja: así funciona

Locales

El Ministerio del Interior instaló el primer tótem de seguridad, un dispositivo que posibilitará controlar espacios públicos y realizar gestiones sin necesidad de concurrir a las dependencias policiales. El primer dispositivo, parte de un plan piloto que prevé colocar cinco más en Montevideo, está ubicado en la peatonal Sarandí e Ituzaingó, sobre la plaza Matriz.

Desde Presidencia señalaron que el tótem forma parte de un paquete de medidas para mejorar la respuesta en seguridad, tanto en la atención para vecinos de la zona de Ciudad Vieja como para turistas que llegan a esta zona de la capital.

Los dispositivos están equipados con cámaras que aseguran una visión de 360°, sirena y luz con movimiento para generar alertas en caso de ser necesario.

El jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, dijo que los dispositivos estarán en la vía pública para que los ciudadanos puedan activar un botón de alerta y ser atendidos rápidamente por la mesa de emergencias del 911, informando la situación, ya sea como víctimas o testigos.

La Policía podrá visualizar al ciudadano mediante cuatro cámaras fijas y una cámara 360°, que estarán vinculadas con las cámaras de la zona. El jerarca indicó que la próxima instalación será de cinco unidades móviles para recepción de denuncias.

Los tótems para denuncias y gestión de trámites “facilitarán la gestión a la ciudadanía, ya que simplifican denuncias por extravío de documentos y el inicio de otros trámites, como la solicitud del certificado de antecedentes penales”, señaló Presidencia.