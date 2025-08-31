Tormenta de Santa Rosa: ¿mito o realidad? Esto dice el Servicio Meteorológico argentino

Locales

Montevideo Portal





El Servicio Meteorológico argentino publicó un video en las últimas horas donde informó sobre el temporal de Santa Rosa, que se espera que ocurra en la “tarde o noche” de este domingo, mientras que la situación se agravará el lunes, según el meteorólogo José Serra.

En tal sentido, el órgano estatal argentino informó que su nombre proviene de la historia de que “en 1615 las plegarias de Santa Rosa de Lima provocaron una tormenta milagrosa que frustró un ataque pirata”. Debido a esto, los 30 de agosto “se repite un fenómeno similar”.

Según informaron, “podemos tomar como tormenta de Santa Rosa a lo que se produzca el 30 de agosto, cinco días antes o cinco días después”. Además, aclaró que no todo el territorio “está en la misma sintonía climática”.

De todas maneras, sostuvo que si bien se puede afirmar que en esta época se producen este tipo de fenómenos, se debe a que “las condiciones son propicias para la formación de tormentas”. Sin embargo, desmitificó que suceda “de manera mágica e infalible cada 30 de agosto”.

Montevideo Portal