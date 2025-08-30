Locales

Temporal de Santa Rosa: el momento exacto donde se darán las tormentas “más severas”

La llegada del temporal de Santa Rosa, que traerá lluvias y tormentas al territorio nacional, dará inicio en las próximas horas, aunque en la madrugada del lunes la situación se agravará.

Según dijo el meteorólogo José Serra a Montevideo Portal que la mañana de este domingo 31 de agosto será “nublado”, mientras que al mediodía habría “algunas precipitaciones y tormentas”.

En la madrugada del lunes seguirán las lluvias y tormentas, pero serán de “carácter severo”, “por lo menos hasta el martes al mediodía”, aunque las temperaturas “no descienden”.

