Temporal de Santa Rosa: el momento exacto donde se darán las tormentas “más severas”

La llegada del temporal de Santa Rosa, que traerá lluvias y tormentas al territorio nacional, dará inicio en las próximas horas, aunque en la madrugada del lunes la situación se agravará.
Según dijo el meteorólogo José Serra a Montevideo Portal que la mañana de este domingo 31 de agosto será “nublado”, mientras que al mediodía habría “algunas precipitaciones y tormentas”.
En la madrugada del lunes seguirán las lluvias y tormentas, pero serán de “carácter severo”, “por lo menos hasta el martes al mediodía”, aunque las temperaturas “no descienden”.
