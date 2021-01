¿La tolerancia cero bajó la siniestralidad? Así lo ven jerarcas y exjerarcas de la Unasev

Locales

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, dijo días atrás en rueda de prensa que "se debe permitir" conducir vehículos con un límite de alcohol en sangre superior a cero. Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana prepara un proyecto de ley que permitiría conducir con hasta 0,3 gramos de alcohol en sangre.

La idea de terminar con la tolerancia cero había sido mencionada por el presidente Luis Lacalle Pou en plena campaña presidencial, a fines de 2018. En un acto dijo que la medida había perjudicado a la industria vitivinícola y que, de llegar al Gobierno, pensaba impulsar que se volviera al 0.3 para "poder tomar esa copita de vino".

Botana explicó su postura en una entrevista con Informativo Sarandí que estuvo marcada por una discusión fuerte entre el nacionalista y el periodista Gabriel Pereyra. "Tenemos que continuar con el proceso de transformación que se ha visto detenido en el último período, con el sector vitivinícola fuertemente afectado", dijo.

Según Botana, la tolerancia cero "no ha mejorado la situación respecto a la baja de accidentes" y cuando se le comentó que Gerardo Barrios afirmaba exactamente lo contrario, que se había producido una disminución de los accidentes en casi todos los años, Botana replicó que "al expresidente de Unasev le gusta juguetear con las cifras de mala manera". "Se lo puedo probar. En el 93% de casos con accidentes con lesiones, las espirometrías dan cero. Daban antes y dan ahora", dijo el legislador, que durante el período anterior pidió la renuncia de Barrios.

"Si prohíbo y no mejoro, perjudicando a un sector, ¿por qué mantenemos la prohibición?", se preguntó. Esa misma pregunta fue trasladada por Montevideo Portal a autoridades y exautoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

Los exdirectores

En primer lugar, nos comunicamos con Gerardo Barrios, exdirector de la Unasev en el período pasado. Barrios aseguró que, cuando uno mira las políticas de seguridad vial que se desarrollaron, "tiene que ver la película completa".

"Cuáles son los componentes fundamentales y las metas que se propone esa política. La meta que nosotros teníamos mientras estuvimos en la Unasev fue la planificación de una disminución de la mortalidad en el tránsito y pasamos de veinte muertes cada cien mil, que había antes del 2008 en el Uruguay, a tener doce fallecidos por cien mil habitantes", indicó.

El exjerarca destacó esto como un descenso "muy importante" y que se debe, fundamentalmente, al establecimiento de acciones vinculadas a los factores de riesgo (el alcohol está dentro de estos factores). "Cuando uno analiza los resultados de cualquier país del mundo sobre esta disciplina, primero tiene que conocer muy bien, no se puede hacer un diagnóstico a la ligera. Tiene que conocer que los resultados se deben a actuar sobre los factores predominantes. El alcohol está dentro de esas ocho grandes causas de muertes en el tránsito", apuntó.

"Es cierto que hay países de Europa que tienen una tasa de cuatro fallecidos cada cien mil y esos países el promedio que tienen es permitido en el alcohol es 0,5. Cuando uno analiza por qué llegan a cuatro por cien mil es porque ellos actúan en todos los factores de riesgo. El alcohol no lo han podido disminuir, pese a que los organismos expertos como el Comité Europeo de Alcohol, Drogas y Conducción hace recomendaciones a los gobiernos para que bajen esas tasas. Los gobiernos no han podido y ¿por qué no han podido? porque tienen la resistencia de la industria y comercialización del alcohol. En esto, para que se avance en todos los aspectos y particularmente en el alcohol, hay que tener en cuenta algunos factores que son elementos centrales para poder avanzar y que explican por qué avanzamos en el Uruguay y por qué no se ha avanzado en otros países", agregó.

Además, agregó que actualmente nadie discute y tampoco alguien que pueda discutir que la asociación de alcohol y la conducción "es letal". Es letal, según Barrios, porque "aumenta el factor de riesgo".

Con respecto a los dichos de Botana, Barrios dijo que eso es una posición personal de una persona que no se basa en el análisis científico de los datos. "Las cosas no pasan por casualidad, nosotros veníamos del año 2007 para atrás con un 26% de espirometrías positivas en siniestros de tránsito fatales y hoy estamos es 6%, eso es indiscutible. En ese descenso jugaron todos los factores involucrados, desde el alcohol, el cinturón, el uso del casco, entre otros. Uno no puede tener una visión tan antojadiza de decir 'estos números no me sirven entonces manejo los números como a mí me parecen", opinó.

"No, los números son objetivos y el análisis tiene que ser científico y objetivo. Explicación hay, ahora si lo que se quiere defender es otra cosa, que se defienda porque cuando se habla de que se vende menos vino eso no es así. El propio Instituto Nacional de Vitivinicultura cerró el 2020 con un 30% más de ventas de vino, o sea que el tema no es que están cerrando las bodegas, hay otros factores que inciden en el efecto que tiene la importación de estas bebidas, pero no es el tema mío", agregó.

Finalmente, Barrios llamó a no "partidizar" el tema porque no es una cosa de Frente Amplio contra Partido Nacional y que por eso hay que "hundirle la bolla". "Este es un tema que se construye en el conjunto, nosotros no lo hicimos solo", aseguró.

¿Qué dice la actual dirección?

El director actual de la Unasev, Alejandro Draper, narró que la proyección del alcohol comenzó en el año 1994 con una ley madre hasya llegar a la ley 18.191 que comenzó con el descenso a 0,8% en sangre. Luego, en el 2008 se pasó a 0,5% y al otro año a 0,3%. "Con la ley 19.360 se fue a cero el alcohol y es la ley vigente que rige hoy", indicó.

Consultado sobre los dichos de Botana y la presentación de un proyecto de ley, Draper dijo que la Unasev como órgano asesor a nivel de Estado, en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad vial, "sin duda alguna recibirá todas las inquietudes y proyectos que se presenten a los efectos de tratar algún tema de la siniestralidad vial". "Hoy no tenemos nada presentado, acotó.

Por otra parte, quiso dejar claro que, en su momento, presentó una idea que terminó en un proyecto de ley y que tiene que ver con modificar las sanciones para aquellos que tienen alcohol en sangre. "La idea constaba en llevar la quita de la licencia a 0,3%. Que sea una multa y no el retiro de la libreta, porque estoy convencido de que se vulneraron los principios generales del derecho", dijo Draper.

"Eso sí, y en lo personal lo sostengo, lo tenemos que rever porque nos parece disparatado que por el 0,01 se le esté retirando la licencia a un conductor, pero que no es esto", agregó.

Consultado sobre los números y estadísticas que presentó Botana sobre el antes y el después del alcohol cero, Draper confirmó que hay entre un 93% y un 94% de espirometrías que son negativas en los accidentes y que eso se mantiene desde hace algunos años y que se mantiene incluso cuando estaba permitido el 0,3% de alcohol en sangre.

"La Unasev cierra los datos con un período ventana después de diciembre. Lo que tenemos que ver es que en los primeros días de marzo es dar a conocer los datos del 2020. Allí, nosotros vamos a abrir todos los números que tiene que ver con las espirometrías", concluyó.

