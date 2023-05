Titular del FA en Ursea aseguró que “hay seguridad” respecto al agua

Política

El representante del Frente Amplio en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), Roberto Chiazzaro, afirmó que los análisis realizados junto con la Facultad de Química establecen que los niveles de sodio y cloruro en el agua que dispensa OSE son valores “correspondientes dentro de las nuevas disposiciones” que se tomaron para mantener la potabilidad por más tiempo debido a la crisis hídrica.

“Si bien estamos consumiendo agua que no es potable, por el momento podemos asegurar que hay seguridad”. En cuanto a la combinación del agua bruta que viene de Paso Severino con la del Santa Lucía abajo, Chiazzaro indicó a Subrayado que “está operándose una mezcla que ha elevado los valores, pero que está dentro de la normativa internacional”.

Además, aclaró que dos pruebas sobrepasaron los parámetros, y una, en Atlántida, resultó con valores superiores en trihalometanos. En las pasadas semanas, la decisión de OSE fue elevar el nivel de sodio a 440 miligramos y 700 mg. de cloruro por litro.

Por su parte, Fernando Pereira se mostró sorprendido respecto a las declaraciones de Chiazzaro. “Me llamó la atención sus afirmaciones”, dijo Pereira al programa 12pm de la radio Azul FM. El presidente del Frente Amplio reconoció haber hablado con el exdiputado frenteamplista tras sus declaraciones y, aunque no comparte la misma perspectiva, afirmó que la “potabilidad es discutible”.

“Muchas personas que no son hipertensas no están tomando el agua porque las señales del Gobierno no han sido claras. La gente tomó medidas y una medida fue tomar agua embotellada”, dijo Pereira, y agregó: “La gente cree que esa agua puede afectar su salud, y lo cree en base a una falta de información”.

Minutos después de estas declaraciones de Pereira, Chiazzaro criticó al Gobierno en su cuenta de Twitter, donde publicó: “El lamentable e irresponsable manejo de la sequía de los últimos tres años nos ha llevado a la mayor crisis hídrica del país; dejando sin agua potable al área metropolitana. Los últimos análisis evidencian aumentos en valores del cloro, sodio y trihalometanos”.

