Tiroteo en la puerta del Comcar: balearon a un recluso que salía en libertad

Un tiroteo ocurrió en la tarde de este miércoles en la puerta de la cárcel Unidad N° 4 Santiago Vázquez (ex Comcar).
Según informaron fuentes policiales a Montevideo Portal, un recluso se encontraba de salida por cumplir su respectiva condena de prisión, cuando desde un vehículo dispararon hacia él.
Otra persona que se encontraba en la zona esperando al liberado también fue víctima de los disparos.
Los hombres resultaron heridos y debieron ser trasladados a la enfermería del centro.
El Ministerio del Interior se encuentra trabajando en el hecho.
Noticia en desarrollo…
