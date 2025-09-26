Policiales

Tiroteo en exComcar: exrecluso baleado habría sido liberado dos días antes de lo previsto

Montevideo Portal

La Fiscalía se encuentra investigando el caso del tiroteo que ocurrió el pasado miércoles en las afueras de la cárcel de Santiago Vázquez —antes conocida como el Comcar—, en el que dos hombres resultaron heridos, uno de ellos un exrecluso que estaba siendo liberado en ese momento.

Los disparos fueron dirigidos al Moroto, un joven de 27 años que tiene antecedentes por rapiña, disparo de armas de fuego, receptación, violencia privada y hurto. Sin embargo, las balas también alcanzaron a un amigo de él que había ido a buscarlo, un sujeto con antecedentes penales por violencia privada y porte de armas de fuego.

El expresidiario fue diagnosticado con heridas de arma de fuego en el tórax y la espalda y fue trasladado al Hospital Maciel, mientras que su amigo resultó herido de arma de fuego en el brazo izquierdo, pero fue dado de alta.

El abogado del Moroto, Jorge Facciolo, aseguró que el hombre tenía previsto recuperar su libertad este viernes 26 de setiembre, pero fue liberado dos días antes de forma “inesperada”.

En diálogo con Telenoche (Canal 4), el penalista agregó que hubo un hombre que se hizo pasar por el padre del exrecluso para intentar ingresar al centro hospitalario.

La escena del crimen dejó cuatro autos en la vía pública con varios impactos de disparos de arma de fuego, así como también una pistola Glock con cargador y más de 15 vainas 9mm.

La Policía logró identificar el arribo del autor del crimen, cuyo auto fue encontrado parcialmente quemado en camino Méndez y Edgar Allan Poe a través de las cámaras del Centro de Comando Unificado.

Montevideo Portal