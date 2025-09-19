Economía

Tether se va de Uruguay por altos costos de energía y falta de tarifa “competitiva” de UTE

La compañía Tether Holdings, uno de los actores más grandes en el rubro de las criptomonedas a nivel mundial, anunció en las últimas horas que detendrá sus inversiones en Uruguay por los altos costos de energía y la falta de un “marco tarifario competitivo”.

Esta decisión tomó estado público un día después de que el semanario Búsqueda informara que la multinacional se quedó sin suministro de energía para sus proyectos de minería de criptoactivos el pasado 25 de julio tras acumular una deuda cercana a los US$ 5 millones por tarifas impagas de UTE.

Según informó El Observador este viernes, la compañía le envió una carta al ente estatal anunciando su partida de nuestro país. “Confiamos en el potencial del país, pero para proyectos de esta escala resulta fundamental un marco tarifario competitivo y previsible”, señala la misiva.

“No haber alcanzado un acuerdo nos obliga a replantear nuestra estrategia. La decisión implica la detención progresiva del consumo energético hacia fin de año y la cancelación definitiva de nuevas inversiones, cerrando un capítulo que pudo haber consolidado a Uruguay como referente en infraestructura tecnológica y energías renovables en la región”, agrega.

A pesar de ser uno de los principales consumidores de energía, Tether no logró acceder a un precio preferencial de la tarifa de UTE. La multinacional había proyectado inversiones en Uruguay por un total de US$ 500 millones, de los que ya se habían ejecutado US$ 100 millones y otros US$ 50 millones para infraestructura.

Se estima que la empresa venía solicitando tener un esquema tarifario más beneficioso desde noviembre de 2023. Según reconstruyó El Observador, la situación se encuentra estancada desde abril de 2024, mes en el que UTE planteó una salida con un esquema tarifario “más competitivo”, pero finalmente su Directorio no lo aprobó.

Tether consumía energía por un total aproximado de US$ 2 millones por mes. Tras el imago de la factura de mayo, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, firmó una resolución en junio para aceptar un “memorándum de entendimiento” con la gerencia comercial de la multinacional, pero estaba condicionado a que se mantuviera al día con el pago de sus obligaciones.

El gigante cripto tiene como jefe de Iniciativas de Negocio al exsenador blanco Juan Sartori y ya había anunciado una eventual expansión de sus proyectos a Brasil.

